Лондон не выдал визы российским делегатам для участия в мероприятии ООН

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 15 0

В постоянном представительстве РФ при всемирной организации такое решение назвали безответственным.

Лондон не выдал визы российским делегатам для участия в мероприятии ООН

Фото: www.globallookpress.com / Martin Schroeder via www.imago-i

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Великобритания отказала в выдаче виз делегации из России для участия в сессии Правления Объединенного пенсионного фонда персонала ООН по приглашению Международной Морской Организации, которая проходила в Лондоне с 23 по 28 июля. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте постоянного представительства РФ при ООН.

«Наши коллеги были уполномочены Генассамблеей ООН и Конференцией ФАО соответственно представлять данные руководящие органы», — сказано в сообщении.

Как отметили в постпредстве РФ при всемирной организации, своим решением Великобритания не только нарушила международные обязательства как страна размещения штаб-квартиры ММО, но и бросила вызов соответствующим решениям Генассамблеи ООН и Конференции ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, Food and Agriculture Organization, FAO. — Прим. ред.).

В заявлении также подчеркивается, что такое «безответственное поведение» Лондона может считаться приемлемым исключительно в рамках так называемого «международного порядка, основанного на правилах», но к международному праву оно не имеет никакого отношения.

Ранее 5-tv.ru выяснил, примет ли президент РФ Владимир Путин участие в Генассамблее ООН.

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