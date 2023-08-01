Ирина Пегова продолжает путешествие по России на Алтае: «Я наслаждаюсь»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 53 0

Похудевшая на 15 килограммов знаменитость позирует на фоне живописных пейзажей и делится впечатлениями от отпуска.

Ирина Пегова продолжает путешествие по России на Алтае: «Я наслаждаюсь»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Актриса Ирина Пегова продолжает рассказывать поклонникам о своем отдыхе — отпуск она решила провести в путешествии по городам России. Сейчас звезда остановилась на Алтае. Природа края восхищает артистку, она наслаждается свежим воздухом, открывает для себя традиции жителей горных районов и пробует местную кухню.

«Эти фотки из ресторана, построенного из цельного кедрового бруса с большой летней террасой! Здесь я наслаждаюсь традиционными алтайскими блюдами, можно отведать: маралятину, баранину, хариуса, таймень, колбу! А также попробовать алтайский мед с собственной пасеки и несколько видов травяного чая. Хорошо же!» — пишет Пегова.

Свою большую поездку по стране актриса решила разделить с дочерью. Ее единственной наследнице Татьяне 17 лет, она появилась на свет в браке Пеговой с коллегой по творческому цеху Дмитрием Орловым. Когда путешественницы были в Плесе публике повезло увидеть редкий кадр, на котором артистка запечатлена с дочерью.

Помимо великолепной отечественной природы и достопримечательностей, снимки которых публикует Пегова, внимание привлекает ее преображение. Актриса похудела на 15 килограммов. В этом помогло, в том числе, ее последнее увлечение — спортивные бальные танцы. Селебрити хвастается стройными ножками в шортах, а ее фанаты спорят — как было лучше, в теле или сейчас. Главная героиня предпочитает в этих спорах не участвовать.

Многие критикуют Пегову, считая, что она стала выглядеть старше, сбросив вес, а также потеряла свою «фишку». Но ни карьере, ни частной жизни знаменитости, очевидно, стройная фигура не мешает. Ранее 5-tv.ru рассказывал о методах похудения и поддержания формы Ирины Пеговой.

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