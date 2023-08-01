Народный артист Юрий Назаров попал в больницу после падения в метро

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм Эксклюзив 194 0

Инцидент произошел на станции «Полежаевская».

Народный артист Юрий Назаров попал в больницу после падения в метро

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Народный артист России Юрий Назаров попал в больницу после падения в метро. Как стало известно 5-tv.ru, все произошло совершенно случайно.

«Назаров неудачно упал на станции метро и был экстренно госпитализирован с травмой ноги. После обследования у него не обнаружили перелома, выявлен ушиб бедра», — рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Юрию Назарову в мае исполнилось 86 лет. Были риски осложнений после инцидента, но, к счастью, проблемы удалось решить. Жизни актера ничто не угрожает.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что известная актриса кино и сериалов Мирошниченко экстренно госпитализирована в тяжелом состоянии. Медики были вынуждены погрузить ее в искусственную кому. Она уже пережила остановку сердца.

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Народный артист Юрий Назаров попал в больницу после падения в метро

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