В Севастополе сбили беспилотник в районе Кара-Кобы
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На земле загорелась трава вместе с кустарниками, произошел подрыв.
Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia
В Севастополе в районе Кара-Кобы сбит беспилотный-летательный аппарат (БПЛА), по предварительным данным. Об этом сообщает в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Он также упомянул, что на земле произошел подрыв, вследствие загорелись кустарники и трава. По его словам, пожарные расчеты уже приступили к тушению возгорания.
«Пожарные расчеты уже на месте», — опубликовал губернатор.
Ранее 5-tv.ru опубликовал эксклюзивные кадры уничтожения западной военной техники с помощью «Ланцета».
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