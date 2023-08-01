Любовь до гроба? Марина Африкантова высмеяла расставание экс-мужа с любовницей

Страсти в звездной семье не утихают.

Звезда проекта «Дом-2» Марина Африкантова вышла на связь с подписчиками после того, как ее бывший муж Роман Капаклы сообщил поклонникам, что принял решение расстаться на время с Татьяной Мусульбес. Ролик со своей реакцией на произошедшее она опубликовала в своем личном блоге.

«Жаль, что они расстались. Я думала, любовь до гроба», — написала Африкантова, не забыв при этом поставить смеющиеся смайлики.

Знаменитость также сообщила, что для нее расставание Капаклы с Мусульбес — это большая новость, так как она не следит за его социальными сетями, более того, она давно закинула бывшего мужа в черный список. Честно говоря, Африкантова не раз заявляла, что ей тяжело далось предательство и измена Капаклы, она находилась в серьезной депрессии, но зато теперь выяснилось, что любовная идиллия бывшего супруга с любовницей продлилась недолго.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Роман Капаклы сообщил о расставании с Татьяной Мусульбес.

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