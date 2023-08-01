В МИД РФ заявили об эвакуации части сотрудников из Судана

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 14 0

Дипломаты уже прибыли на подмосковный аэродром «Чкаловский».

В МИД РФ заявили об эвакуации части сотрудников из Судана

Фото: www.globallookpress.com / Shane Bauer

Читайте нас в: Дзен Новости

МИД РФ сообщил о вывозе из Порт-Судана части сотрудников переведенного из Хартума российского посольства. Эвакуированные уже прибыли специальным рейсом Военно-транспортной авиации (ВТА) Министерства обороны России на подмосковный аэродром «Чкаловский». Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

«В связи с высокими рисками безопасности в условиях продолжающихся боестолкновений в Судане осуществлен вывоз из города Порт-Судан части сотрудников переведенного из Хартума российского посольства, а также российских граждан и членов семей, обратившихся за содействием в возвращении на родину», — говорится в комментарии.

В пятницу 28 июля стало известно о том, что посольство России в Судане переносится из Хартума в Порт-Судан в связи с непрекращающимися в столице боестолкновениями.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Франция начинает эвакуацию своих граждан из Нигера.

+25° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
91.78
0.19 100.70
-0.24
Воздастся сторицей: 5 знаков зодиака ждет невероятная финансовая удача в ...

Последние новости

22:41
В центре Москвы вспыхнул пожар в ресторане «Лондон»
22:39
В МИД РФ заявили об эвакуации части сотрудников из Судана
22:21
«Преступная группировка»: адвокат Добровинский обратился с заявлением после жалобы на Хайдарова
22:03
Погиб на месте: жуткое ДТП с грузовиком произошло в Москве
21:45
Авиакомпания «Туркменистан» приостановила полеты в Москву
21:27
Владимир Путин и Валентина Матвиенко обсудили работу Совфеда в весеннюю сессию

Сейчас читают

Неоосвобождение: Если США давали деньги на войны, Россия предложила Африке мирr
«Прийти к кому-то поесть — с удовольствием»: Митя Фомин про собственный ресторан
Что изменится в жизни россиян с 1 августа 2023 года

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео