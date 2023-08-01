В МИД РФ заявили об эвакуации части сотрудников из Судана

МИД РФ сообщил о вывозе из Порт-Судана части сотрудников переведенного из Хартума российского посольства. Эвакуированные уже прибыли специальным рейсом Военно-транспортной авиации (ВТА) Министерства обороны России на подмосковный аэродром «Чкаловский». Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

«В связи с высокими рисками безопасности в условиях продолжающихся боестолкновений в Судане осуществлен вывоз из города Порт-Судан части сотрудников переведенного из Хартума российского посольства, а также российских граждан и членов семей, обратившихся за содействием в возвращении на родину», — говорится в комментарии.

В пятницу 28 июля стало известно о том, что посольство России в Судане переносится из Хартума в Порт-Судан в связи с непрекращающимися в столице боестолкновениями.

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