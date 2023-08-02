Модель Анастасия Решетова заявила, что не переживает из-за отъезда сына Ратмира. Об этом девушка рассказала своим подписчикам в личном блоге, передает Газета.ру.

Девушка подчеркнула, что ее ребенок отправился на отдых вместе с отцом — рэпером Тимати. Решетова была уверена, что тяжело переживет разлуку с Ратмиром. Однако этого не произошло.

«Мамино сердце спокойно, и я радуюсь за то, что он сейчас проводит время с другими членами своей семьи», — подчеркнула модель.

Девушка добавила, что ребенок уже достаточно взрослый. Например, он сам звонит ей и рассказывает, как прошел день. По словам Решетовой, они скучают друг по другу, но не страдают из-за разрыва.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшая девушка Тимати Алена Шишкова легла под нож пластического хирурга. Девушка не стала уточнять, какую часть тела решила подкорректировать.