На Украине возмутились разговорами о смерти Зеленского

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Данилов заявил, что плана на случай смерти Зеленского нет

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pool /Ukrainian Presidentia; 5-tv.ru

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Киев обвиняет журналистов в некорректной подаче информации.

На Украине возмущены статьей американского издания Politiсo о планах на случай смерти президента Владимира Зеленского. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов обвинил журналистов в некорректной подаче информации.

Одновременно он признался, что никакого плана на случай гибели Зеленского у Киева нет. И добавил, что такие слухи вызывают вопросы и к представителям украинской власти, которые общаются с зарубежной прессой.

Журналисты сообщали, что в случае смерти Зеленского президентские обязанности должны будут перейти к спикеру парламента Руслану Стефанчуку. Но, поскольку он не пользуется особым авторитетом в стране, реальная власть окажется в руках группы силовиков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Раде подготовились к смерти Зеленского.

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