В России могут ввести штрафы за вождение электросамокатов в нетрезвом виде

Какую сумму придется платить нарушителям?
Фото: ИЗВЕСТИЯ / ДМИТРИЙ КОРОТАЕВ
Штрафы за передвижение на электросамокатах в нетрезвом виде могут ввести в России. Соответствующий законопроект к внесению в Госдуму осенью подготовил сенатор Артем Шейкин.
Как уточнили РИА Новости, изменения предлагается внести в КоАП.
Так, штраф за пьяное вождение электросамокатов может составить десять тысяч рублей. Аналогичную сумму придется заплатить при отказе пройти медицинское освидетельствование.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что правила разрешают ездить на самокатах вдвоем, но с учетом конструкции.
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