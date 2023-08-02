В России могут ввести штрафы за вождение электросамокатов в нетрезвом виде

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 26 0

Какую сумму придется платить нарушителям?

В России могут ввести штрафы за вождение электросамокатов в нетрезвом виде

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ДМИТРИЙ КОРОТАЕВ

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Штрафы за передвижение на электросамокатах в нетрезвом виде могут ввести в России. Соответствующий законопроект к внесению в Госдуму осенью подготовил сенатор Артем Шейкин.

Как уточнили РИА Новости, изменения предлагается внести в КоАП.

Так, штраф за пьяное вождение электросамокатов может составить десять тысяч рублей. Аналогичную сумму придется заплатить при отказе пройти медицинское освидетельствование.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что правила разрешают ездить на самокатах вдвоем, но с учетом конструкции.

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