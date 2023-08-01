В Ростове-на-Дону задержали теневых банкиров, нелегально получивших 1,3 млрд

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 23 0

Злоумышленники за время своей работы сумели зарегистрировать 38 подставных организаций.

В Ростове-на-Дону задержали теневых банкиров, нелегально получивших 1,3 млрд

Фото: © РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ

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Сотрудниками МВД и ФСБ пресечена незаконная деятельность банкиров, которые зарабатывали деньги преступным путем. Об этом сообщила официальный представитель министерства внутренних дел РФ Ирина Волк.

Восемь злоумышленников были задержаны в Ростове-на-Дону. По данным следствия, на протяжении 15 лет они «сотрудничали» с компаниями для оказания им услуг по обналичиванию денег, тем самым помогая им уклоняться от налогов. За все время они могли получить до 1,3 миллиарда рублей.

«За совершение переводов и обналичивание денег злоумышленники брали с клиентов вознаграждение в виде процента от поступивших средств», — уточнила Волк.

За время процветания незаконного бизнеса злоумышленники открыли 38 подставных организаций, которые якобы занимались строительством, перевозками или торговлей. С их помощью и производились транзакции. Преступники создавали видимость законности деятельности, используя хитрую схему — прибегли к многоуровневой цепочку переводов по подконтрольным счетам.

После раскрытия криминальной схемы подозреваемые были задержаны. У фигурантов были изъяты документы, выписки и носители, содержащие информацию о финансах. В их отношении было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ, предусматривающей наказание за осуществление незаконной банковской деятельности.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ задержала троих жителей Воронежской области по подозрению в госизмене.

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