Кто виноват и что делать: почему инфарктов среди молодежи стало только больше

Можно ли снизить риски? Как и когда понять, что пора менять жизнь?

Все чаще в научной среде ведется обсуждение повышения риска заболеваемости ИБС (ишемической болезни сердца) у молодых людей в возрасте от 25 до 35 лет. Кардиохирург Андрей Лысенко, рассказал о том, как ишемическая болезнь сердца, зачастую при отсутствии симптомов, может привести к инфаркту миокарда, передает aif.ru.

При нарушении питания сердечных мышц развивается ишемия. Обычно заболевание сопровождается характерными симптомами: грудной болью и одышкой. Но к сожалению, не всегда существует реальная возможность диагностировать данное заболевание, поскольку, как показывает статистика, во многих случаях симптомы не проявляются. Именно поэтому увеличивается риск развития острого инфаркта.

По мнению эксперта, существует ряд факторов, которые помогают выявить риски заболевания сердечно — сосудистой системы:

сердечная аритмия;

изменение артериального давления;

боли в груди, переходящие в боли в руках;

онемение конечностей;

частые головные боли и головокружение;

ухудшение зрения;

частые предобморочные состояния;

повышенная утомляемость;

шум в ушах;

повышенная тревожность;

плохой сон.

Риск развития ИБС, приводящей к инфаркту у молодых людей связан с курением, злоупотреблением алкогольными напитками и приемом наркотических средств, неправильным питанием, повышенным стрессом, пониженной физической активностью.

Для профилактики инфаркта миокарда необходимо питаться здоровой пищей с высоким содержанием клетчатки — больше овощей, фруктов, злаков, меньше холестерина. Важно также свести к минимуму потребление соли.

Начните заниматься спортом и вести активный образ жизни. Уменьшите потребление алкоголя и бросайте курить.

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