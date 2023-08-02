«Кто-то повелся?» — мошенники в сети клянчат деньги от имени актрисы Копановой

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 57 0

Мошенники взломали Telegram-канал актрисы Копановой и просят деньги от ее имени

Фото, видео: Машков Юрий / ТАСС; 5-tv.ru

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Звезда сериала «Шаляпин» написала заявление в полицию о взломе ее личной страницы в соцсети.

Актриса Екатерина Копанова обратилась в полицию после того, как ее Telegram-канал взломали мошенники и разместили в нем сообщения с призывом перевести деньги.

В комментарии 5-tv.ru актриса сказала, что утратила доступ к своему аккаунту и не может удалить появившиеся в нем записи. Копанова выразила сожаление, если мошенники, пользуясь ее именем, успели кого-то обмануть.

«Многие, конечно, пишут, спрашивают сначала, мой это или не мой [канал]. Может, кто-то, к сожалению, повелся на это», — сказала актриса.

При этом, по мнению Копановой, ее подписчики сразу могли понять, что с ее каналом происходит что-то неладное. Сообщения, оставленные мошенниками, совершенно не в ее манере, пояснила актриса.

«Там сразу понятно, что это не я, потому что закрыты комментарии. И я так не пишу, как они пишут», — заявила Копанова.

Мошенники от имени актрисы разместили призывы перевести им деньги якобы для «инвестирования в криптовалюту». Полиция начала проверку, злоумышленников разыскивают.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская певица и композитор Ирина Грибулина стала жертвой жестокого ограбления.

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