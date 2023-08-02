Грозит свыше 50 лет: что нужно знать о новых обвинениях в адрес Трампа

По его мнению, действующее правительство сейчас вмешивается в предстоящие выборы.

Экс-президенту США Дональду Трампу предъявили очередное уголовное обвинение. На это раз дело связано со штурмом Капитолия, произошедшем после выборов главы Белого дома.

Тогда Трамп заявил, что результаты голосования были сфальсифицированы. По его мнению, действующее правительство сейчас вмешивается в предстоящие выборы и уголовные обвинения выдвинуты специально, чтобы убрать его из гонки. Подробнее о судебном процессе расскажет корреспондент «Известий» Виктория Жильцова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трампу предъявили дополнительные обвинения по делу о секретных документах. Уточняется, что в дело был добавлен пункт об «умышленном удержании документов, связанных с национальной обороной США».

Речь идет о презентации, которая была посвящена военной активности в другой стране. Кроме того, Трампа обвиняют в умышленном уничтожении записей с камер видеонаблюдения в Мар-а-Лаго.