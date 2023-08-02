Грозит свыше 50 лет: что нужно знать о новых обвинениях в адрес Трампа

Эфирная новость 19 0

Трампу предъявили новое обвинение по делу о штурме Капитолия

Фото, видео: www.globallookpress.com / Aaron Schwartz; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

По его мнению, действующее правительство сейчас вмешивается в предстоящие выборы.

Экс-президенту США Дональду Трампу предъявили очередное уголовное обвинение. На это раз дело связано со штурмом Капитолия, произошедшем после выборов главы Белого дома.

Тогда Трамп заявил, что результаты голосования были сфальсифицированы. По его мнению, действующее правительство сейчас вмешивается в предстоящие выборы и уголовные обвинения выдвинуты специально, чтобы убрать его из гонки. Подробнее о судебном процессе расскажет корреспондент «Известий» Виктория Жильцова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трампу предъявили дополнительные обвинения по делу о секретных документах. Уточняется, что в дело был добавлен пункт об «умышленном удержании документов, связанных с национальной обороной США».

Речь идет о презентации, которая была посвящена военной активности в другой стране. Кроме того, Трампа обвиняют в умышленном уничтожении записей с камер видеонаблюдения в Мар-а-Лаго.

+24° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
91.78
0.19 100.70
-0.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:40
Это законно? Как обстоят дела с уличной торговлей в Петербурге
15:31
Тренера «Зенита» Семака дисквалифицировали на один матч чемпионата России
15:24
«Влюбляет в себя с первого раза»: SHAMAN возьмет новую планку в Петербурге
15:23
Грозит свыше 50 лет: что нужно знать о новых обвинениях в адрес Трампа
15:10
Российские подразделения отразили 12 атак ВСУ за сутки на донецком направлении
15:09
Путин призвал чиновников относиться к семьям участников СВО как к своим

Сейчас читают

Неоосвобождение: Если США давали деньги на войны, Россия предложила Африке мирr
Тест: сможете отгадать фильмы СССР по кадру с дождем?
Пассажирский лайнер врезался в стаю птиц при взлете в аэропорту Иркутска
Алексей Романоф: «Чайковский — основоположник поп-музыки»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео