Курс юаня на Мосбирже превысил 13 рублей впервые с апреля 2022 года

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 27 0

Рост сегодня показали также евро и доллар.

Курс юаня на Мосбирже превысил 13 рублей впервые с апреля 2022 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Курс юаня на Московской бирже в рамках торгов поднялся выше 13 рублей. Отметку китайской валюте удалось преодолеть впервые с апреля прошлого года. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Уточняется, что к 13:10 по московскому времени курс юаня к рублю вырос на 1,29%. Его стоимость составила 13,004 рубля. По данным на 12:05, китайская валюта зафиксировалась на отметке в 12,917 рубля.

Евро и доллар сегодня также продемонстрировали рост. Курс евро превысил 102 рубля, а валюта США достигала отметки в 92,82 рубля. В процентном отношении рост составил 0,87% и 0,54%, соответственно.

Примечательно, что меньше 100 рублей евро стоило последний раз 25 июля. Доллар и юань в прошлом месяце тоже падали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что некоторые банки России перестали принимать иностранную валюту в своих банкоматах. Возможность внесения долларов и евро пропала банкоматах 11 из 13 системно значимых кредитных организаций.

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