Остановка и возрождение: ученые в шоке от червя, ожившего после 46 000 лет мерзлоты

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 911 0

Ученая Шатилович: возвращение к жизни замерзшего организма — большое открытие

Фото, видео: www.globallookpress.com / F. Hecker; issp.pbcras.ru; 5-tv.ru

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Извлеченная из льда нематода неизвестного вида неожиданно подала признаки жизни во время ее изучения.

Возвращение к жизни многоклеточного организма, который пробыл в замороженном состоянии тысячи лет, — это большое открытие. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявила старший научный сотрудник лаборатории криологии почв ИФХиБПП РАН Анастасия Шатилович, комментируя новость о том, что червь, пролежавший 46 тысяч лет в сибирской вечной мерзлоте, ожил во время исследований.

«Наша лаборатория занимается исследованиями уже более 30 лет и все жизнеспособные объекты, которые раньше нам удавалось достать, были одноклеточными организмами — бактериями, одноклеточными грибами, инфузориями. То, что удалось вернуть к жизни многоклеточный организм, конечно, для нас большое открытие и удивление», — подчеркнула Шатилович.

Она отметила, что так называемый криптобиоз — остановка метаболизма фактически до нулевого состояния — широко распространенное в природе явление. Например, зимой для всех почвенных животных наступает «маленький конец света», когда они впадают в состояние покоя. Весной же они оттаивают и «оживают».

Однако, сам механизм криптобиоза, то есть то, как организмам удается выживать и восстанавливаться после длительного времени заморозки, науке до сих пор неизвестен, отметила Шатилович.

«Остановка жизни и возрождение — это очень интересное явление, которое ученые изучают очень широко во всем мире. Это может быть и по причине того, что организмы замерзли, и по причине того, что они высохли или им не хватает кислорода, и включаются защитные механизмы, которые позволяют организму впасть в криптобиоз и в нем оставаться», — пояснила специалист.

По словам Шатилович, процесс заморозки организма понятен и может быть воспроизведен в лабораторных условиях, а вот как затем его разморозить и вернуть к жизни, — пока неясно. Ведь не секрет, что при замораживании в клетках и тканях происходят различные неблагоприятные процессы.

«Интересно то, как многоклеточный червь — довольно крупный организм, около половины миллиметра — сумел преодолеть все эти опасности, которые возникают при замораживани. Начиная от механического разрыва клетки, и заканчивая изменением среды и ДНК», — заключила Шатилович.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что круглый червь (нематода) ранее неизвестного вида, извлеченный из сибирской вечной мерзлоты, ожил во время исследований. В состоянии покоя на глубине 40 метров он провел 46 тысяч лет.

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