Виновата она: африканист назвал наиболее вероятную причину госпереворота в Нигере

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 301 0

Африканист Есипов: жители Нигера устали от тотального контроля Франции

Виновата она: африканист назвал наиболее вероятную причину госпереворота в Нигере

Фото: Djibo Issifou / ТАСС

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Мятеж произошел 26 июля. Военные пытались блокировать главу государства в его резиденции. Что было дальше?

Государственный переворот в Нигерии произошел бы в любом случае — рано или поздно. А все потому, что местных жителей очень раздражает излишнее влияние Франции на страну. При этом глава государства совершенно этому не противится. Такое мнение высказал известный африканист Андрей Есипов в интервью «Известиям».

«Франция оказывала сильное влияние на Нигер, в Нигере все по-французски говорят. Франция — основной торговый внешнеэкономический партнер. Также французы до сих пор контролируют всю свою бывшую франкоговорящую Африку экономически, через язык, через возможность получать образование и так далее. Большое влияние в силу прошлого», — подчеркнул Есипов.

Мятеж произошел 26 июля. Военные пытались блокировать главу государства Мохамеда Базума в его резиденции. Через сутки поступило заявление, что политик свергнут со своего поста, при этом границы страны экстренно закрыли на въезд и выезд. Работа всех учреждений Нигерии была прекращена.

Вскоре ситуацию прокомментировали в ЕС. Глава Союза Жозеп Боррель отметил, что не будет признавать свержение Базума. Еще спустя сутки активисты на протесте вышли к зданию посольств Франции в стране, выкрикивая агрессивные лозунги. Люди требовали справедливости и свободы действий. Накануне Париж начал эвакуацию своих граждан из Нигерии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что В МИД РФ заявили об эвакуации части сотрудников из Судана.

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