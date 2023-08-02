Песков: страны «коллективного Запада» ведут войну против России

Страны «коллективного Запада» живут по своим правилам, но Россия не хочет и не будет жить по правилам, навязанными другими. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе выступления на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

Фактически, страны «коллективного Запада» ведут войну против России, заметил Песков.

«Мы живем в очень сложном мире, особенно сейчас, и это тот мир, где очень много стран, сильных стран, стали настолько сильными, настолько наглыми, что они решили жить по правилам, мы в государстве их называем странами „коллективного Запада“, это те, кто пытается фактически аннулировать, те, кто ведет против нас войну, если называть вещи своими именами», — заявил представитель Кремля

Он также добавил, что Россия пытается доказывать коллективному Западу свою правоту, но они очень сложно поддаются убеждению, а на РФ равняется все больше стран.