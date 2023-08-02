«Пациенты подождут»: хирург Тимур Хайдаров улетел в Грецию на фоне скандала

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 34 0

Хирург Тимур Хайдаров улетел в Грецию на фоне скандалов

«Пациенты подождут»: хирург Тимур Хайдаров улетел в Грецию на фоне скандала

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Певица Слава против хирурга Хайдарова

Хирург отправился с семьей в Грецию. Бежит от суда или просто хочет отдохнуть?

Пластический хирург Тимур Хайдаров на фоне скандалов с его персоной отправился в Грецию. Некоторые пользователи сети даже стали подозревать мужчину в эмиграции. Но врач заявил в своем личном блоге, что просто поехал с семьей в отпуск.

Ранее певица Слава и Любовь Успенская предъявили хирургу претензии. Они обвинили его в том, что он предоставил им некачественные услуги. Поэтому многие и подумали, что доктор решил сбежать от ответственности. Но к видео врач приложил доказательства того, что отпуск был запланированным. Он опубликовал скриншоты с июньскими и июльскими переписками, в которых обсуждает свою поездку.

«Преступная группировка»: адвокат Добровинский обратился с заявлением после жалобы на Хайдарова

Певица Слава, которая подала на доктора в суд не смогла пройти мимо его отъезда. В своем личном блоге она опубликовала свою реакцию на поездку Хайдарова.

«Все в отпуск! Пациенты подождут. И режим тоже. Зачем его соблюдать? Зачем ходить на перевязки? Зачем лежать после операции? Срочно отпуск, ну такой, наверное, запланированный. Я думаю, запланированный», — сказала артистка.

«Очень тонкая грань»: Жорин оценил шансы певицы Славы победить в суде над хирургом Хайдаровым

Ранее 5-tv.ru писал, что Волочкова раскрыла суть конфликта певицы Славы и хирурга Хайдарова.

Тема:
Певица Слава против хирурга Хайдарова
1 авг
«Преступная группировка»: адвокат Добровинский обратился с заявлением после жалобы на Хайдарова
1 авг
«Может не все получиться»: Соседов поддержал Хайдарова и назвал хорошим хирургом
31 июл
Неоправданные ожидания: главное о скандале с участием хирурга Хайдарова
31 июл
«Жестко мстит»: Волочкова раскрыла суть конфликта певицы Славы и хирурга Хайдарова
30 июл
«Очень тонкая грань»: Жорин оценил шансы певицы Славы победить в суде над хирургом Хайдаровым
28 июл
«Какие-то уколы»: почему Даве была необходима пластика
27 июл
«Девчонки в слезах!» — певица Слава отреагировала на обвинения Добровинского
27 июл
Добровинский обратил внимание на ошибки претензий Успенской к хирургу Хайдарову
26 июл
Откровенная демонстрация: Штурм ворвалась в скандал с пластикой певицы Славы
26 июл
«Я все переделала. Вынуждены принять меры»: Успенская вступила в «бой» с хирургом Хайдаровым
+24° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
92.84
1.06 101.93
1.23
Три знака зодиака, которым повезет в деньгах в августе 2023 года

Последние новости

21:43
«Очень не нравится украинское зерно»: между Польшей и Украиной назревает конфликт
21:32
Педофила, который надругался над детьми в летнем лагере Краснодара, арестовали
21:25
Сердечники в опасности: экстремальная жара прогнозируется в Москве
21:16
Путин провел церемонию вручения государственных наград в Кремле
20:55
«Пациенты подождут»: хирург Тимур Хайдаров улетел в Грецию на фоне скандала
20:40
Сыплют соль на рану: на Западе высказались о ходе контрнаступления ВСУ

Сейчас читают

Неоосвобождение: Если США давали деньги на войны, Россия предложила Африке мирr
Тест: сможете отгадать фильмы СССР по кадру с дождем?
Психиатр назвал возможную причину смерти девочки из лагеря на Амуре: тело уже не ее
Пассажирский лайнер врезался в стаю птиц при взлете в аэропорту Иркутска

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео