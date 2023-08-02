«Пациенты подождут»: хирург Тимур Хайдаров улетел в Грецию на фоне скандала
Хирург Тимур Хайдаров улетел в Грецию на фоне скандалов
Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey
Хирург отправился с семьей в Грецию. Бежит от суда или просто хочет отдохнуть?
Пластический хирург Тимур Хайдаров на фоне скандалов с его персоной отправился в Грецию. Некоторые пользователи сети даже стали подозревать мужчину в эмиграции. Но врач заявил в своем личном блоге, что просто поехал с семьей в отпуск.
Ранее певица Слава и Любовь Успенская предъявили хирургу претензии. Они обвинили его в том, что он предоставил им некачественные услуги. Поэтому многие и подумали, что доктор решил сбежать от ответственности. Но к видео врач приложил доказательства того, что отпуск был запланированным. Он опубликовал скриншоты с июньскими и июльскими переписками, в которых обсуждает свою поездку.
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Певица Слава, которая подала на доктора в суд не смогла пройти мимо его отъезда. В своем личном блоге она опубликовала свою реакцию на поездку Хайдарова.
«Все в отпуск! Пациенты подождут. И режим тоже. Зачем его соблюдать? Зачем ходить на перевязки? Зачем лежать после операции? Срочно отпуск, ну такой, наверное, запланированный. Я думаю, запланированный», — сказала артистка.
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Ранее 5-tv.ru писал, что Волочкова раскрыла суть конфликта певицы Славы и хирурга Хайдарова.
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