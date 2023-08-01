«Преступная группировка»: адвокат Добровинский обратился с заявлением после жалобы на Хайдарова
Адвокат Добровинский назвал преступниками инициаторов жалобы на Хайдарова
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
По данным 5-tv.ru, группа якобы недовольных клиенток звездного пластического хирурга собралась подать на него коллективную жалобу.
Адвокат Александр Добровинский в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru заявил, что ему известно о создании некой инициативной группы женщин, которая намерена подать коллективную жалобу на его доверителя звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова.
«Совсем недавно нам стала известна очень интересная новость: оказывается, некоторое время назад несколько агрессивных барышень создали чат. В этом чате обсуждаются и готовятся некие действия, имеющие, насколько мы теперь понимаем, все признаки состава ряда преступлений. Криминалисты назвали бы происходящее в чате — устойчивой преступной группировкой с распределением ролей», — прокомментировал Добровинский.
Он добавил, что соответствующая реакция Хайдарова на создание чата «агрессивных барышень» уже последовала.
«И мои доверители и наше бюро искренне верят (мы к этому приложим все усилия), что данное дело дойдет до суда, а мы уже доведем его до нужного финала. Не думаю, что этим дамам стоит отрицать на следствии свою роль в этом сообществе, поскольку как я могу закончить дело — всем известно», — заявил Добровинский.
До этого адвокат Хайдарова в беседе с 5-tv.ru охарактеризовал обвинения певицы Славы и Любови Успенской в адрес пластического хирурга, как «сиськин бунт».
Скандал вокруг звездного пластического хирурга разразился после того, как Слава публично обвинила его в некачественно проведенной пластике груди. Знаменитость пожаловалась на шрамы, рубцы и разные уровни грудей, что, по ее словам, стало результатом работы Хайдарова.
Претензии в адрес хирурга высказала и певица Любовь Успенская. Одновременно ряд знаменитостей, в первую очередь певец Филипп Киркоров, выступили в поддержку Хайдарова.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что музыкальный критик Сергей Соседов назвал Тимура Хайдарова хорошим хирургом, который просто мог допустить ошибку в случае с певицей Славой.
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