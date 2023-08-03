Экс-солистка группы «Стрелки» Юлия Беретта сообщила о смерти матери
Певица похоронила самого близкого человека.
Фото: © РИА Новости / Антон Денисов
Российская певица, бывшая участница группы «Стрелки» Юлия Беретта (настоящее имя — Юлия Глебова) сообщила в соцсетях трагическую новость. Российская знаменитость опубликовала фотографию могилы самого дорогого человека — матери.
Мать российской певицы — Любовь Широкова — умерла 29 июля. Юлия Беретта не могла найти слов почти неделю. Фото она подписала короткими фразами.
«Царство небесное, мамочка моя… Светлая память», — написала певица.
Могила матери певицы усеяна цветами.
Причину смерти матери Юлия Беретта назвать не стала.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певицу Натали преследует череда смертей близких людей.
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