Экс-солистка группы «Стрелки» Юлия Беретта сообщила о смерти матери

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 38 0

Певица похоронила самого близкого человека.

Экс-солистка группы «Стрелки» Юлия Беретта сообщила о смерти матери

Фото: © РИА Новости / Антон Денисов

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Российская певица, бывшая участница группы «Стрелки» Юлия Беретта (настоящее имя — Юлия Глебова) сообщила в соцсетях трагическую новость. Российская знаменитость опубликовала фотографию могилы самого дорогого человека — матери.

Мать российской певицы — Любовь Широкова — умерла 29 июля. Юлия Беретта не могла найти слов почти неделю. Фото она подписала короткими фразами.

«Царство небесное, мамочка моя… Светлая память», — написала певица.

уцкаукаукаукаукаукаукаукмукмауаМогила матери певицы усеяна цветами. Instagram* / juliaberetta1

Причину смерти матери Юлия Беретта назвать не стала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певицу Натали преследует череда смертей близких людей.

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