Звезда «Во все тяжкие» Дин Норрис посоветовал Зеленскому лечь в клинику

Эфирная новость 28 0

Знаменитые зарубежные актеры все чаще призывают Зеленского лечиться от наркозависимости.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pool /Ukrainian Presidentia; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В Голливуде, кажется, запустили флэшмоб: известные актеры призывают своего бывшего коллегу Владимира Зеленского взяться за здоровье. И не просто сходить в поликлинику, но полечиться в специализированном заведении от разного рода зависимостей. Такой совет украинскому президенту дал Дин Норрис, сыгравший в культовом сериале «Во все тяжкие» агента Управления по борьбе с наркотиками.

«Я слышал, у тебя был непростой год, и в итоге ты пристрастился к алкоголю и некоторым наркотикам. Я должен сказать тебе одну вещь. Тебе нужно в рехаб», — заявил Норрис.

Ранее и другой известный актер — Элайджа Вуд — также советовал Зеленскому завязывать и принять помощь медиков. О реакции адресата этих сообщений ничего не известно.

+19° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
92.84
1.06 101.93
1.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:00
Эти продукты нельзя есть: как сберечь кожу в период «опасного солнца» — советы диетолога
6:46
Советник Пушилина Гагин заявил о наступлении ВС России на Авдеевку с трех сторон
6:33
Звезда «Во все тяжкие» Дин Норрис посоветовал Зеленскому лечь в клинику
6:23
Анна Седокова рассказала о своем состоянии после падения на концерте
6:11
Грузовик «убил» собственного водителя на цементном заводе
6:00
Танкисты бьют без промаха: лучшее видео из зоны СВО за день

Сейчас читают

Неоосвобождение: Если США давали деньги на войны, Россия предложила Африке мир
Тест: сможете отгадать фильмы СССР по кадру с дождем?
В Москве умер автор хитов звезд российской эстрады Валерий Разумовский
Пассажирский лайнер врезался в стаю птиц при взлете в аэропорту Иркутска

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео