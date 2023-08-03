На Пятом канале акция «День добрых дел» для Родиона из Пензы

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У мальчика ДЦП, но его родители верят, что Родин сможет начать ходить.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

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День добрых дел на Пятом канале. Наша с вами помощь нужна восьмилетнему Родиону из Пензы. Мальчик страдает тяжелым недугом. У него — детский церебральный паралич и другие сопутствующие заболевания.

Сейчас Родион передвигается только на коляске. Но его мама, которая воспитывает сына одна, мечтает, что ее ребенок пойдет. И это — возможно. Московские врачи готовы сделать операцию.

Но на ее проведение, а также последующий курс реабилитации нужен один миллион 120 тысяч рублей. Помочь можем мы с вами. Для этого достаточно отправить СМС на короткий номер 7511. Или же навести камеру смартфона на QR-код, который вы видите на своих экранах.

Ежедневные упражнения — подъем туловища, приседания, скручивания — все, как на обычной физкультуре. С той лишь разницей, что без помощников Родион не справится. Другой жизни у мальчика никогда не было. После рождения он едва не умер — больше недели был на аппарате ИВЛ, доктора не давали никаких прогнозов.

«Я, конечно, сразу сказала: „Нет, мы будем дальше бороться!“ Пригласили батюшку, он его покрестил прямо в палате. И, вы знаете, чудо произошло!» — рассказывает Светлана Пономарева, мама Родиона.

Мальчик задышал сам и мама вздохнула с облегчением, но оказалось — рано. В 10 месяцев ребенка признали инвалидом — страшный диагноз ДЦП плюс последствия родовой травмы шейного отдела позвоночника и целый букет сопутствующих заболеваний.

«Родион не умел ни ползать на четвереньках, ни передвигаться на высоких коленях, с трудом удерживал голову», — вспоминает инструктор по адаптивной физической культуре Николай Глухов.

Николай занимается с Родионом пять лет. За это время практически поставил ребенка на ноги. Следующая задача — научить ходить. На занятиях в костюме Адели — это такой специальный поддерживающий корсет — мальчик старается, прилагая все усилия, чтобы шагать уже без посторонней помощи.

Получить шанс передвигаться самостоятельно Родион сможет после специальной операции на спинном мозге — уверяют нейрохирурги. Сейчас его ноги буквально завязаны узлом из-за так называемой спастики — нарушения обмена импульсами между головным и спинным мозгом.

«Операция называется селективная дорзальная ризотомия. И суть ее заключается в том, что мы частично пересекаем чувствительные корешки, которые идут к мышцам ног. Таким образом мы сокращаем количество импульсов, которые бегают по кругу и держат эти мышцы в постоянном напряжении», — поясняет доктор медицинских наук, заведующий нейрохирургическим отделением НИКИ педиатрии им. Вельтищева Дмитрий Зиненко.

У Родиона поражение правой стороны туловища, спастический тетрапарез, задержка речевого развития. Только для поддержания сегодняшнего состояния мальчику ежедневно требуются минимум три часа физической нагрузки и специальных упражнений, логопед и развитие моторики рук. Процедуры мама Родиона оплачивает кредитными деньгами, но Светлана верит — оно того стоит.

На операцию в Москве и последующую реабилитацию нужен 1 120 000 рублей. Таких денег у мамы Родиона, конечно, нет. Сына и его сестру Соню она воспитывает одна. Отец помогает скромными алиментами и иногда интересуется здоровьем детей.

Светлана мечтает, что оба ее ребенка смогут когда-нибудь вместе, если не побежать, то хотя бы пройтись, взявшись за руки. И просит о помощи всех неравнодушных.

Тема:
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