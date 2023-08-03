Посол РФ Антонов: США давно нарушают «дух и букву» ДСНВ

США давным-давно нарушили Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Вашингтон давно нарушает дух и букву этого соглашения», — написал дипломат в Telegram-канале.

Антонов добавил, что США в свое время попросту перестали учитывать около 100 стратегических наступательных вооружений, размещенных в различных точках мира. Россия неоднократно обращала на этот факт внимание Штатов, но Белый дом требования устранить данные нарушения попросту игнорировал.

Да и заявления Штатов о ДСНВ в качестве инструмента мирового урегулирования — просто еще один ход, которым США прикрывают свои истинные намерения.

«Призывы Вашингтона к рассмотрению тематики ДСНВ в отрыве от общей геополитической ситуации не выдерживают критики. Реальная цель США — добиться доступа на российские базы СНВ, чтобы заполучить информацию о развитии нашего стратегического арсенала», — написал Антонов.

Договор о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан между США и РФ 8 апреля 2010 года в Праге. Несколько лет назад Москва и Вашингтон продлили соглашение еще на пять лет.

Между тем 21 февраля текущего президент РФ Владимир Путин заявил о приостановке участия в ДСНВ — 1 марта был подписан соответствующий закон. А в июне 2023-го США приняли решение перестать передавать российской стороне информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений.

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