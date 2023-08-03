Число погибших при крушении вертолета Ми-8 на Алтае возросло до шести человек
В больнице Барнаула скончалась еще одна женщина.
Фото: © РИА Новости / Игорь Онучин
Число жертв крушения вертолета Ми-8 на Алтае увеличилось до шести. В больнице Барнаула скончалась женщина, сообщает Минздрав Алтайского края.
Уточняется также, что один из пострадавших в результате произошедшего мужчина продолжает находиться под присмотром врачей. Ему оказывается вся необходимая помощь, а состояние оценивается как стабильное.
Вертолет Ми-8 потерпел крушение в районе населенного пункта Тюнгур 27 июля. По предварительным данным, воздушное судно зацепилось за линию электропередачи, когда заходило на посадку, после чего вспыхнуло и упало на землю.
По первым данным после трагедии было известно о четырех погибших и десяти пострадавших. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.
Ранее 5-tv.ru писал, что грузовик «убил» собственного водителя на цементном заводе.
Читайте также
62%
1.06 101.93
1.23
Нашли ошибку?