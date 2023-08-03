Число погибших при крушении вертолета Ми-8 на Алтае возросло до шести человек

Число жертв крушения вертолета Ми-8 на Алтае увеличилось до шести. В больнице Барнаула скончалась женщина, сообщает Минздрав Алтайского края.

Уточняется также, что один из пострадавших в результате произошедшего мужчина продолжает находиться под присмотром врачей. Ему оказывается вся необходимая помощь, а состояние оценивается как стабильное.

Вертолет Ми-8 потерпел крушение в районе населенного пункта Тюнгур 27 июля. По предварительным данным, воздушное судно зацепилось за линию электропередачи, когда заходило на посадку, после чего вспыхнуло и упало на землю.

По первым данным после трагедии было известно о четырех погибших и десяти пострадавших. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

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