Число погибших при крушении вертолета Ми-8 на Алтае возросло до шести человек

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 38 0

В больнице Барнаула скончалась еще одна женщина.

Число погибших при крушении вертолета Ми-8 на Алтае возросло до шести человек

Фото: © РИА Новости / Игорь Онучин

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Число жертв крушения вертолета Ми-8 на Алтае увеличилось до шести. В больнице Барнаула скончалась женщина, сообщает Минздрав Алтайского края.

Уточняется также, что один из пострадавших в результате произошедшего мужчина продолжает находиться под присмотром врачей. Ему оказывается вся необходимая помощь, а состояние оценивается как стабильное.

Вертолет Ми-8 потерпел крушение в районе населенного пункта Тюнгур 27 июля. По предварительным данным, воздушное судно зацепилось за линию электропередачи, когда заходило на посадку, после чего вспыхнуло и упало на землю.

По первым данным после трагедии было известно о четырех погибших и десяти пострадавших. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru писал, что грузовик «убил» собственного водителя на цементном заводе.

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