Путин: все чиновники России должны ездить на отечественных автомобилях

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 443 0

При этом страна не намерена отказываться от импорта.

Фото, видео: Новодережкин Антон / ТАСС; 5-tv.ru

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Все чиновники России должны ездить на отечественных автомобилях. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.

«Министерства, ведомства, управление делами обратились с просьбой продолжить (закупки. — Прим. ред.), сделать упор, по сути, на автомобили иностранного производства, продолжить такую практику. Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено и все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях», — сказал глава государства.

При этом он отметил, что Россия не будет полностью отказываться от импорта, но все же упор следует сделать на производстве своих товаров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал чиновников использовать простой русский язык в общении, чтобы людям было проще слушать.

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