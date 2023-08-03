Путин: все чиновники России должны ездить на отечественных автомобилях

Все чиновники России должны ездить на отечественных автомобилях. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.

«Министерства, ведомства, управление делами обратились с просьбой продолжить (закупки. — Прим. ред.), сделать упор, по сути, на автомобили иностранного производства, продолжить такую практику. Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено и все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях», — сказал глава государства.

При этом он отметил, что Россия не будет полностью отказываться от импорта, но все же упор следует сделать на производстве своих товаров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал чиновников использовать простой русский язык в общении, чтобы людям было проще слушать.