В МИД назвали серьезной угрозой размещение ракет США в Японии

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 18 0

Что будет делать Россия при таком возможном сценарии?

В МИД назвали серьезной угрозой размещение ракет США в Японии

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Решение США разместить в Японии ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) будет представлять угрозы для соседний стран. Об этом заявил директор третьего департамента Азии МИД РФ Николай Ноздрев в интервью RTVI.

«Это, конечно, потребует учета в том числе и в оборонной стратегии Российской Федерации касательно обеспечения безопасности ее дальневосточных рубежей», — подчеркнул дипломат.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению япогского журналиста Акира Сайто, если в 2024 году на выборах президента США победит Дональд Трамп, то для главы киевского режима Владимира Зеленского наступят худшие времена.

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