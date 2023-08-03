Площадь пожара в цехе с аккумуляторами в Воскресенске выросла вдвое

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 76 0

Прежде площадь возгорания составляла 200 квадратных метров.

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Площадь пожара в цехе с кислородными аккумуляторами в подмосковном Воскресенске выросла вдвое, до 400 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Прежде площадь возгорания, которое было снято с высоты, составляла 200 квадратных метров. На кадрах, оказавшихся в распоряжении 5-tv.ru, можно увидеть густые клубы дыма. По данным МЧС, в здании обрушилась крыша.

Также сообщалось, что из-за происшествия были эвакуированы семь человек. Борьюу с огнем ведут 86 человек, привлечен поезд.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Краснодаре на улице Уральской пожарные боролись с возгоранием в складских помещениях.

+27° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
92.84
1.06 101.93
1.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:15
Самая красивая блондинка экрана: чем запомнилась Мирошниченко отечественному зрителю
16:06
Пожар в цехе с аккумуляторами в Воскресенске локализован
15:59
МИД РФ отреагировал на планы переделать посольство Молдавии в отель
15:51
«Прекрасный идол»: Виктория Дайнеко сравнила Барби с Бабой Ягой
15:48
Деятельность Центра европейских исследований* признана нежелательной в РФ
15:46
Надежда есть: в НАСА прояснили ситуацию с «Вояджером-2»

Сейчас читают

Неоосвобождение: Если США давали деньги на войны, Россия предложила Африке мир
Тест: сможете отгадать фильмы СССР по кадру с дождем?
Образ — бомба: Людмила Артемьева перевоплотилась в Бабу Ягу для новой сказки
Пассажирский лайнер врезался в стаю птиц при взлете в аэропорту Иркутска

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео