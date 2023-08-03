Площадь пожара в цехе с аккумуляторами в Воскресенске выросла вдвое

Площадь пожара в цехе с кислородными аккумуляторами в подмосковном Воскресенске выросла вдвое, до 400 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Прежде площадь возгорания, которое было снято с высоты, составляла 200 квадратных метров. На кадрах, оказавшихся в распоряжении 5-tv.ru, можно увидеть густые клубы дыма. По данным МЧС, в здании обрушилась крыша.

Также сообщалось, что из-за происшествия были эвакуированы семь человек. Борьюу с огнем ведут 86 человек, привлечен поезд.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Краснодаре на улице Уральской пожарные боролись с возгоранием в складских помещениях.