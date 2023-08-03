Умер журналист и писатель Лев Колодный, нашедший рукописи «Тихого Дона»

Российский писатель, журналист и публицист Лев Колодный скончался в возрасте 90 лет. Об этом сообщает издание МК, для которого Колодный писал аналитические и исторические статьи.

Колодный также занимался исследованиями, писал биографии и очерки о Москве и истории российской столицы. А еще на счету журналиста достижение мирового порядка: он нашел рукописи «Тихого Дона».

Величайшее достижение Колодного — величайшая литературная находка. Пахомова Людмила / ТАСС

Болезнь и смерть настигли Колодного внезапно. Коллеги сообщают, что о своем состоянии он предупредил коротким сообщением. Оно же стало последним в рабочей переписке.

«Я в больнице. Но обещают выписать через несколько дней», — написал журналист незадолго до смерти.

Сообщение о смерти Льва Колодного появилось на сайте издания 3 августа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что скончался российский писатель Александр Николюкин.