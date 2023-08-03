Умер журналист и писатель Лев Колодный, нашедший рукописи «Тихого Дона»

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 169 0

Публицист ушел из жизни в возрасте 90 лет.

Умер журналист и писатель Лев Колодный, нашедший рукописи «Тихого Дона»

Фото: Пахомова Людмила / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Российский писатель, журналист и публицист Лев Колодный скончался в возрасте 90 лет. Об этом сообщает издание МК, для которого Колодный писал аналитические и исторические статьи.

Колодный также занимался исследованиями, писал биографии и очерки о Москве и истории российской столицы. А еще на счету журналиста достижение мирового порядка: он нашел рукописи «Тихого Дона».

уцацуацацуацацауцацуацауцуа

Величайшее достижение Колодного — величайшая литературная находка. Пахомова Людмила / ТАСС

Болезнь и смерть настигли Колодного внезапно. Коллеги сообщают, что о своем состоянии он предупредил коротким сообщением. Оно же стало последним в рабочей переписке.

«Я в больнице. Но обещают выписать через несколько дней», — написал журналист незадолго до смерти.

Сообщение о смерти Льва Колодного появилось на сайте издания 3 августа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что скончался российский писатель Александр Николюкин.

+21° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
93.78
0.94 102.53
0.60
Какой алкоголь подходит разным знакам зодиака: найди лучший

Последние новости

23:58
«Ты от меня открещиваешься?» — Ирина Лачина призналась, что жила в тени матери
23:47
Суд не стал арестовывать Трампа: какую меру пресечения выбрали для экс-президента
23:36
Батя в ЗАГСе: скандальный блогер Юрий Хованский женился
23:22
Экс-президент США Дональд Трамп задержан в зале суда для предъявления обвинений
23:10
Друг Валерия Разумовского рассказал про сложности с похоронами композитора
22:53
В Польше снесли монумент советским солдатам, освободившим Щецин от фашизма

Сейчас читают

Неоосвобождение: Если США давали деньги на войны, Россия предложила Африке мир
Тест: сможете отгадать фильмы СССР по кадру с дождем?
«Судилище эпохи репрессий»: что будет с открытыми на Украине делами против России
Пассажирский лайнер врезался в стаю птиц при взлете в аэропорту Иркутска

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео