🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 августа, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 4 августа, воображение то и дело стремится увлечь наше сознание в мир иллюзий, поэтому любые требующие конкретики дела с трудом находят свое воплощение в реальности.

♈ Овны

Вы — гораздо больше чем тот образ, о котором вам говорят. Вы бесконечны, как и возможность того, что вы можете сотворить. Этот день напомнит вам, что пора пересмотреть старые нарративы. Вы знаете, что вам нужно сделать, чтобы стать свободным. Очистите свой разум и сделайте первый шаг к достижению своих целей.

Космический совет: вы можете освободиться прямо сейчас.

♉ Тельцы

Что, если Вселенная всегда играет в вашу пользу? Отбросьте бытовые вопросы и рутину и вернитесь в поток действия. Вы находитесь под надежным «куполом» именно там, где вам нужно быть, и руководство, которое вам нужно для продвижения вперед, будет открыто вам. Однако вас могут ожидать некоторые проблемы с финансами. Нет повода тратить деньги без разбора, будьте бережливее.

Космический совет: вы находитесь под надежной защитой.

♊ Близнецы

Вас ждет история превращения боли в силу. История о том, как нужно отстаивать то, кого вы любите, несмотря на трудности, встречающиеся на пути. Пока вы действуете целенаправленно, вся помощь и ресурсы, необходимые для осуществления ваших самых смелых желаний, будут предоставлены. Однако будьте осторожны, когда дело касается дел сердечных. Даже если вы настроены на борьбу, сегодня вас могут ожидать измены и предательства.

Космический совет: будьте осторожны, когда дело касается отношений.

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♋ Раки

Если что-то не получилось ни в первый, ни во второй, ни в пятидесятый раз, значит, так и должно быть. Просто обстоятельства должны были преподать вам какой-то урок, ничего более. Превратите горечь в сладкий эликсир, стремясь двигаться вперед и вперед. У вас впереди еще столько опыта! Когда дело доходит до ваших отношений, как личных, так и профессиональных, проявляйте терпение.

Космический совет: обстоятельства должны запустить ваш личностный рост.

♌ Львы

Прямо сейчас Вселенная предлагает вам целый парад чудес. Только руку протяни. Настало время насладиться плодами тяжелого труда. Так перестаньте прятаться в тени и займите место в центре сцены. Отпустите внутренние убеждения, которые мешают вам войти в свою силу. Этот день ваш!

Космический совет: снимите плащ-невидимку и займите место в центре сцены.

♍ Девы

Вы принимаете решения, находясь в состоянии самообладания. Вы можете видеть общую картину и выполнять работу, необходимую для постоянного роста. Однако вы не привязаны только к саморазвитию. Что-то, над чем вы работаете, реализуется в ближайшее время. Для вас может быть актуальна тема неудовлетворенности, но вы в состоянии преодолеть ее и преобразовать переживания в силу.

Космический совет: устойчивый ум — ваш самый большой дар.

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♎ Весы

Не на все вопросы можно найти ответы. Иногда вам нужно нажать на кнопку паузы, отправиться в эти глубокие, темные уголки вашей психики. Молчание — это полезно, молчание лечит боль и травмы. Не бойтесь закрыться в себе в поисках истины.

Космический совет: вам нужно отправиться в глубины сознания.

♏ Скорпионы

Убывающая Луна побуждает вас совершить путешествие по внутреннему ландшафту: понаблюдать за своими тенями и слушать, что они говорят. Прислушайтесь к своим внутренним ощущениям, возможно, именно ваш внутренний голос сможет подсказать решение проблем, которые нельзя преодолеть голосом разума.

Космический совет: включите свет в своей душе.

♐ Стрельцы

Когда вы подумаете о происходящем, когда вы действительно серьезно задумаетесь об этом, вы поймете, что вам нечего терять. Так рискните же, позвольте импульсу вести вас. Сделайте этот смелый шаг. Скажите жизни «да». Все, чего вы желаете и заслуживаете, ждет по ту сторону страха.

Космический совет: отбросьте разум и прислушайтесь к своему сердцу.

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♑ Козероги

Если бы Вселенная могла сказать вам одну вещь, она бы сказала: «У вас все хорошо». Это особенно мощное время для тех, кто занимается исследованиями и обучением. Что-то подсказывает, что в этом путешествии вы найдете много сокровищ! Когда дело касается сердечных дел, думайте практично. Если голос внутри говорит, что это — плохие новости, то, вероятно, это действительно плохие новости.

Космический совет: укрепите свои личные границы.

♒ Водолеи

Ваш разум может ограничивать вас же во многих отношениях. В результате этого вы склонны застревать в бесконечных вопросах «как» и «почему». Вместо того, чтобы сомневаться в своем вдохновении, доверьтесь его до конца. Верьте в невозможное и примите участие в самой безумной авантюре.

Космический совет: доверяйте тому, что вы призваны меняться внутри и снаружи.

♊ Рыбы

Сегодня вы должны отпраздновать! Вы должны делать то, что приносит вам радость, веселиться и наслаждаться каждым моментом. Вы можете не видеть полную картину мира, но это нормально!

Космический совет: все происходящее будет пьянить вас.

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