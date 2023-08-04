Новорожденный скончался от удара об пол в Тыве

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 178 0

Ребенка специально бросил его отец. Что произошло в семье?

Новорожденный скончался от удара об пол в Тыве

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Читайте нас в: Дзен Новости

Местный житель Тывы бросил новорожденного об пол, после чего ребенок скончался. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка Следственного комитета (СК).

Все произошло во время ссоры между мужчиной и его сожительницей. В порывах злости он выхватил у нее ребенка и бросил на пол, но женщина успела схватить малыша. Тогда он попытался уронить ребенка еще раз — от полученных травм новорожденный скончался в реанимации.

«В Кызыле местному жителю предъявлено обвинение в совершении убийства новорожденного», — говорится в сообщении СК.

В настоящее время материалы по делу направлены в суд, где будет приниматься решение о мере пресечения в отношении обвиняемого.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как маленькая девочка погибла от удара током после выхода из бассейна одного из отелей в Краснодарском крае.

+21° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
93.78
0.94 102.53
0.60
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 авгус...

Последние новости

10:44
«Ушла сегодня»: умерла жена Раймонда Паулса
10:26
ФСБ пресекла деятельность группы пособников ВСУ, передававших сведения об СВО
10:25
«Вынудил изменить маршрут»: как дезертиры ВСУ попытались оставить позиции
10:17
Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Родиона из Пензы
10:12
В России займутся развитием программы льготного автокредитования
10:09
Бот не выдаст: ChatGPT научился проверять ЕГЭ

Сейчас читают

Неоосвобождение: Если США давали деньги на войны, Россия предложила Африке мир
Тест: сможете отгадать фильмы СССР по кадру с дождем?
«Хорошо себя чувствовал»: друг Разумовского назвал причину смерти композитора
Пассажирский лайнер врезался в стаю птиц при взлете в аэропорту Иркутска

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео