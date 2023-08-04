Новорожденный скончался от удара об пол в Тыве

Местный житель Тывы бросил новорожденного об пол, после чего ребенок скончался. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка Следственного комитета (СК).

Все произошло во время ссоры между мужчиной и его сожительницей. В порывах злости он выхватил у нее ребенка и бросил на пол, но женщина успела схватить малыша. Тогда он попытался уронить ребенка еще раз — от полученных травм новорожденный скончался в реанимации.

«В Кызыле местному жителю предъявлено обвинение в совершении убийства новорожденного», — говорится в сообщении СК.

В настоящее время материалы по делу направлены в суд, где будет приниматься решение о мере пресечения в отношении обвиняемого.

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