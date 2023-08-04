В России займутся развитием программы льготного автокредитования

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 18 0

На каких условиях сегодня можно получить кредит? И кому он доступен?

В России займутся развитием программы льготного автокредитования

Фото: ИЗВЕСТИЯ / СЕРГЕЙ_ЛАНТЮХОВ

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил проработать предложения сенаторов по развитию программы льготного автокредитования. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Уточняется, что срок исполнения поручения — до 1 октября. Работой займутся Минпромторг, Минэкономразвития и Минфин.

В этом году программа льготоного кредита для покупки авто доступна только для определенных категорий граждан. Это медики, работники сферы образования и участники СВО — мобилизованные, добровольцы, контрактники и их семьи. Условия такие: базовая скидка на первый взнос по кредиту составляет 20 процентов от стоимости машины. Для жителей Дальнего Востока — 25 процентов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению президента РФ Владимира Путина, все чиновники России должны ездить на отечественных автомобилях.

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