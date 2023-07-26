Заплаканная из-за развода Галич изображала счастье на съемках: «Ненавижу подводить людей»

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 75 0

Во время развода Галич пришлось с мужем изображать в прямом эфире счастливую семью

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Находясь в тяжелом психологическом состоянии, блогер не смогла подвести своих коллег.

Ида Галич не привыкла подводить людей. Как, находясь в тяжелом эмоциональном состоянии на фоне развода, она все равно поехала на съемки, блогер рассказала в ходе интервью в рамках VK Fest 2023.

«У меня была ситуация, когда мы с мужем решили развестись, у нас был сильный-сильный скандал. И тогда мы с ним вели вместе прямой эфир в сообществе VK как раз-таки, где мы рассказывали про новый сериал, который назывался „Идеальная семья“. И нас позвали вести этот эфир, потому что мы считались идеальной семьей», — эксклюзивно поделилась закулисьем Ида Галич с корреспондентом 5-tv.ru.

Несмотря на крайне тяжелое эмоциональное состояние из-за проблем в личных отношениях, блогер все равно не могла себе позволить подвести большую команду людей, которые были задействованы в съемочном процессе.

«Знаете, это когда три часа ты ревешь, вытираешь слезы и идешь делать свою работу», — объяснила Галич.

По словам телеведущей, даже с температурой она не готова отменять заранее спланированные мероприятия.

Интересно, что еще два месяца назад у Иды Галич произошел конфликт с Люсей Чеботиной. Телеведущая обвинила певицу в том, что сорвала съемки ее развлекательного шоу «1-11», которые были обговорены заранее, не приехав на площадку. Сама Чеботина пыталась оправдаться, что ситуация произошла из-за ее плохого самочувствия, и Галич была в курсе ситуации. Девушки до сих пор не упускают возможности подколоть друг друга.

«Крайне ненавижу подводить людей. Если вы об этом», — проиронизировала блогер.

Ранее 5-tv.ru писал, что Малиновская вступилась за Чеботину в конфликте с Галич.

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