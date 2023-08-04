Дети в опасности: в Сочи обнаружили подпольный лагерь в частном доме

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В Сочи обнаружили подпольный детский лагерь в частном доме

Фото, видео: www.globallookpress.com / Serguei Fomine; 5-tv.ru

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Путевки туда стоили больше 100 тысяч рублей.

В Сочи закрыли подпольный детский лагерь — его организовал предприимчивый житель Новосибирска. Не получив ни одного разрешительного документа, он просто разместил подростков в арендованном четырехэтажном особняке.

Причем ранее полиция уже опечатывала так называемый лагерь «Солнечный остров», но мужчина оперативно снял новый дом. Путевки при этом стоили больше 100 тысяч рублей.

Возможно ли родителям вернуть свои деньги и как вообще не стать жертвой подобного мошенничества, разбиралась корреспондент «Известий» Виктория Жильцова.

Ранее 5-tv.ru писал, как вернуть часть средств за путевку в летний лагерь. Продолжительные летние школьные каникулы для многих родителей становятся серьезной проблемой, так как не у всех есть возможность оставить детей на попечение бабушек и дедушек.

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