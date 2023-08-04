«Было приказано»: армию Нигерии привели в полную боевую готовность
Армию Нигерии привели в полную боевую готовность
Фото: Michael Kappeler / ТАСС
Отстраненный от власти президент Нигера уже запросил помощь у США. Но помогут ли американцы?
Армия Нигерии приведена в полную боевую готовность из-за ситуации в соседнем Нигере. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванного офицера нигерийских вооруженных сил.
«Мобилизация пока не началась, но было приказано находиться в полной боеготовности на случай возможного развертывания в Нигере», — сказал военный.
Президент Нигера Мохамед Базум был отстранен от должности 26 июля в результате военного госпереворота. Тогда же руководители восстания сообщили о закрытии границ государства и приостановке действия Конституции. В должность президента 28 июля вступил Абдуррахман Тчиани, который во время переворота возглавлял гвардию, удерживающую Базума.
Позднее Базум запросил помощь у США и Европы для возвращения законной власти.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что, по мнению представителя Кремля Дмитрия Пескова, США вряд ли изменят к лучшему ситуацию в Нигере.
Читайте также
58%
0.94 102.53
0.60
Нашли ошибку?