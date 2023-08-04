«Было приказано»: армию Нигерии привели в полную боевую готовность

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 34 0

Армию Нигерии привели в полную боевую готовность

«Было приказано»: армию Нигерии привели в полную боевую готовность

Фото: Michael Kappeler / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Отстраненный от власти президент Нигера уже запросил помощь у США. Но помогут ли американцы?

Армия Нигерии приведена в полную боевую готовность из-за ситуации в соседнем Нигере. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванного офицера нигерийских вооруженных сил.

«Мобилизация пока не началась, но было приказано находиться в полной боеготовности на случай возможного развертывания в Нигере», — сказал военный.

Президент Нигера Мохамед Базум был отстранен от должности 26 июля в результате военного госпереворота. Тогда же руководители восстания сообщили о закрытии границ государства и приостановке действия Конституции. В должность президента 28 июля вступил Абдуррахман Тчиани, который во время переворота возглавлял гвардию, удерживающую Базума.

Позднее Базум запросил помощь у США и Европы для возвращения законной власти.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что, по мнению представителя Кремля Дмитрия Пескова, США вряд ли изменят к лучшему ситуацию в Нигере.

+26° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
93.78
0.94 102.53
0.60
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 авгус...

Последние новости

16:47
Было подозрение: как муж Саши Зверевой готовился к собственной смерти
16:34
«Договорились»: как в Госдуме относятся к идее пересесть на отечественные авто
16:29
Евро поднялся до 105 рублей, побив показатели марта 2022 года
16:25
Извращенец? О каких особенностях говорит любовь мужчины к грубой женской обуви
16:16
Враги сбежали: десантники разгромили опорный пункт боевиков под Артемовском
16:16
«Было приказано»: армию Нигерии привели в полную боевую готовность

Сейчас читают

Неоосвобождение: Если США давали деньги на войны, Россия предложила Африке мир
Тест: сможете отгадать фильмы СССР по кадру с дождем?
Пассажирский лайнер врезался в стаю птиц при взлете в аэропорту Иркутска
«В этом нет ничего постыдного»: как Женя Медведева борется с выгоранием

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео