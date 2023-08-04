«К лучшему»: смогут ли США повлиять на ситуацию в Нигере

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 34 0

Песков: США вряд ли изменят к лучшему ситуацию в Нигере

«К лучшему»: смогут ли США повлиять на ситуацию в Нигере

Фото: www.globallookpress.com / Djibo Issifou

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За помощью к американцам обратился сам свергнутый президент. Но окажет ли это влияние на события?

Свергнутый президент Нигера Мохамед Базум обратился за помощью к США и Европе для возвращения законной власти. О том, помогут ли в этом вопросе американцы, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, это никак не повлияет на ситуацию.

«Вряд ли вмешательство каких-то нерегиональных сил способно эту ситуации изменить к лучшему. Что касается нас, мы отслеживаем ситуацию, выступаем за скорейшее возвращение ситуации в конституционное русло без ущерба для человеческой жизни», — отметил Песков.

Президент Нигера Мохамед Базум был отстранен от должности 26 июля в результате военного госпереворота. Тогда же руководители восстания сообщили о закрытии границ государства и приостановке действия Конституции. В должность президента 28 июля вступил Абдуррахман Тчиани, который во время переворота возглавлял гвардию, удерживающую Базума.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительства Буркина-Фасо и Мали будут считать войной интервенцию против Нигера.

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