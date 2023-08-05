«Она рожала вообще?» — роскошная жена Прилучного показала грудь после родов

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Полина Долгова
Полина Долгова 99 0

Жена Прилучного Зепюр Брутян показала, как выглядит ее грудь после родов

«Она рожала вообще?» — роскошная жена Прилучного показала грудь после родов

Фото: Instagram* / zepyur_brutyan

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Зепюр Брутян осыпали комплиментами.

Совсем недавно Прилучный и Брутян стали родителями. Малыш родился всего через год после начала их отношений. Для звезды «Мажоры» это уже третий ребенок, а для 27-летний актрисы первенец. Мальчика назвали Микаэль.

После родов к Брутян было приковано особое внимание поклонников, ведь ее мужчина любит спортивных и худых девушек. К удивлению многих, звезда в «В клетке» практически моментально пришла в прежнюю форму. Девушка уже демонстрирует крепкий пресс. В таком быстром преображении ей помог любимый, Прилучный ходил вместе с ней в спортивный зал, пишет издание utro.ru.

Зепюр Брутян показала себя на отдыхе Зепюр Брутян показала себя на отдыхе. Instagram* / zepyur_brutyan

Звездная пара не скрывает подробностей личной жизни и часто демонстрирует кадры с мероприятий, отпусков или же домашнего досуга.

На днях супруга Прилучного показала смелый образ в отпуске на Мальдивах и оголила некоторые пикантные участки тела. Актриса предстала на фото в шелковой юбке макси и топе на бретелях, который приоткрыл ее упругую грудь. Фотографию сделал любимый муж. Поклонники не прошли мимо и осыпали звезду комплиментами.

«Она рожала вообще? Фигура огонь»;

«Красотка! Умеет Павел поймать момент»;

«Красивые кудряшки», — написала подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что нумеролог предрекла резкие перемены в жизни Прилучного.

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