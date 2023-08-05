Украинские «индейцы»: эксперт назвал причины потерь украинцев на минных полях

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 28 0

Эксперт Дрозденко: ВСУ пускают живую силу впереди танков и несут потери от мин

Украинские «индейцы»: эксперт назвал причины потерь украинцев на минных полях

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Безумная тактика западных генералов приводит к массовой гибели боевиков ВСУ.

Большие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на минных полях объясняются тем, что после провальных попыток прорыва небольших бронегрупп они оттянули технику назад и теперь пускают живую силу впереди танков. Об этом заявил военный обозреватель Дмитрий Дрозденко.

«С военной точки зрения это сумасшествие. Но в понимании западных генералов „проблемы индейцев шерифа не волнуют“. Вот украинские „индейцы“ и идут впереди танков шерифа, а технику берегут», — цитирует эксперта EADaily.

Дрозденко также опроверг мнение о том, что у западной бронетехники защита от мин лучше, чем у советской. По словам эксперта, практика на поле боя уже показала, с каким «успехом» горят и немецкие танки Leopard, и американские БМП Bradley, и MRAP (колесные бронемашины с усиленной противоминной защитой) разных производителей из стран НАТО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские боевики задействовали в контрнаступлении старые советские танки и боевые машины пехоты из-за больших потерь поставленной Западом техники.

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