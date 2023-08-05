Путин выразил соболезнования в связи со смертью первого президента Якутии

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью первого президента Республики Саха (Якутии) Михаила Николаева. Обращение к жителям региона опубликовано на сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Михаила Ефимовича Николаева. Первый президент Республики Саха (Якутия), он искренне любил родной край, многое сделал для его социально-экономического развития, сбережения самобытных традиций и обычаев земляков, повышения качества их жизни», — отметил глава государства.

Путин также отметил значительный вклад Николаева в укрепление межнационального мира и согласия в России.

Михаил Николаев ушел из жизни в возрасте 85 лет. Должность президента Якутии он занимал с января 1992-го по январь 2002 года. Жители региона отмечают, что политик сочетал в себе принципиальность, силу воли, человечность и любовь к людям. Для каждого якутянина Николаев стал «своим, родным».

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