Су-30 подняли в небо из-за летевшего к границам РФ американского беспилотника. Экипаж истребителя молниеносно среагировал на цель. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной страны.

В официальном заявлении ведомства отмечалось, что воздушную цель идентифицировали как разведывательный БПЛА MQ-9A Ripper ВВС США.

Американский разведывательный беспилотник при приближении российского самолета развернулся от границы РФ. Военные не допустили нарушения границы и вернулись на аэродром базирования.

Весь полет проходил в строгом соответствии международными соглашениями и правилами пользования воздушным пространством.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские Су-27 сопроводили британский самолет-разведчик и истребители над Черным морем.