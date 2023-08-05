Су-30 подняли в небо из-за летевшего к границам РФ американского беспилотника

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 56 0

Экипаж истребителя молниеносно среагировал на цель.

Су-30 подняли в небо из-за летевшего к границам РФ американского беспилотника

Фото: © РИА Новости / Валентин Капустин

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Су-30 подняли в небо из-за летевшего к границам РФ американского беспилотника. Экипаж истребителя молниеносно среагировал на цель. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной страны.

В официальном заявлении ведомства отмечалось, что воздушную цель идентифицировали как разведывательный БПЛА MQ-9A Ripper ВВС США.

Американский разведывательный беспилотник при приближении российского самолета развернулся от границы РФ. Военные не допустили нарушения границы и вернулись на аэродром базирования.

Весь полет проходил в строгом соответствии международными соглашениями и правилами пользования воздушным пространством.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские Су-27 сопроводили британский самолет-разведчик и истребители над Черным морем.

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