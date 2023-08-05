Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 августа

Астролог Ксения Шахова рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе, в период с 7 по 13 августа.

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Овен — гороскоп на неделю

У Овнов на этой неделе на первый план выходит решение бытовых вопросов. Старайтесь разнообразить будни, чтобы однообразие не было столь губительно. Занимайтесь здоровьем: в этот период можно приобрести абонемент в бассейн или клуб семейного отдыха. Повышается интерес к животноводству и природопользованию.

Телец — гороскоп на неделю

У Тельцов образуются возможности раскрыть свой потенциал в любовной сфере. Энергии события этого периода мотивируют на яркие эмоциональные поступки. Удачными будут публичные выступления, пользу принесут развлекательные мероприятия. Рекомендуется больше времени уделять детям.

Близнецы — гороскоп на неделю

Для рожденных под знаком Близнецов семейный очаг и общение с близкими родственниками — лучшее лекарство от любых проблем. Самое время отправиться в родные края. Обратите внимание на свое психологическое состояние и душу. Благоприятное время для решения вопросов в области недвижимости и аренды, а также купли-продажи помещений.

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Рак — гороскоп на неделю

Раки энергичны и ориентированы на активную интеллектуальную деятельность. Благодаря оптимизму и слаженной работе с друзьями вы решите насущные проблемы на работе и дома. Старайтесь больше времени уделять братьям и сестрам, близким родственникам, не спорьте с соседями по бытовым вопросам и меньше их критикуете.

Лев — гороскоп на неделю

Львы, приобретение крупной бытовой техники скажется на бюджете, но это не должно вас пугать. Сейчас вы как никогда чувствуете необходимость куда-то вложиться. Вас могут ожидать удачные и проверенные финансовые схемы. Но при этом откажитесь от рисков с чужими деньгами.

Дева — гороскоп на неделю

Девы, вы рьяно беретесь за любую работу и готовы действовать. Бодрость духа и неутомимость позволят сделать в два раза больше дел. Возможны успехи в коммерческих проектах и деловых переговорах. Будьте внимательны за рулем по возможности доверьте это другим людям.

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Весы — гороскоп на неделю

Весы, набирайтесь сил и планомерно приступайте к работе. Время подходит для отдыха и расслабляющих процедур. Не торопитесь в оценке происходящего. Возможно временное чувство тоски или одиночества. Восполните силу через духовные практики, посещение храма или другого святого места.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионы, вам нужно разнообразить вечера, посещать клубы по интересам и тематические лекции. Самое время обратиться за поддержкой к друзьям, начать работу с общественными или молодежными организациями. Хуже всего на вас подействует изоляция, поэтому не ограждайтесь от других людей. Также будет полезно внедрять новые технологии в производство.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцы, большую часть времени придется отвести решению имеющихся проблем на работе, улаживанию противоречий со старшими партнерами, возможны нестыковки при решении повседневных простых дел. Займитесь более глобальными вопросами, стройте планы на будущее и постарайтесь делегировать мелкую работу другим людям.

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Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам хочется новых эмоций, экзотической атмосферы. Это удачный период для поездок за рубеж, начала образовательных курсов и спортивных игр. Погружение в иностранную культуру пройдет достаточно интенсивно. Вам нравится то, что далеко от вас. Удовлетворяйте жажду познания, знакомясь с новыми книгами и с новыми людьми.

Водолей — гороскоп на неделю

У Водолеев энергия будет направлена на взаимодействие со второй половиной. На высоком уровне будет выносливость, проявится интерес к спорту, к соревнованиям, Вас обуревают чувства и страсть, которые могут подарить союзу второй медовый месяц. Возможно урегулирование вопросов, связанных с наследством и банковскими займами вашу пользу.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбам умение идти на компромисс поможет сгладить острые углы и наладить отношения с домочадцами. Хоть вы и можете показать высокую конфликтность, пришло время сплоченности и взаимной выручки в семье. Уделите больше внимания своему компаньону. Пришло время и для расширения деловых связей.

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