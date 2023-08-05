Власти Украины объявили зоной военной угрозы порты России в Черном море

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 25 0

Речь идет об акватории шести портов.

Власти Украины объявили зоной военной угрозы порты России в Черном море

Фото: © РИА Новости / Андрей Крылов

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Украина объявила зоной военной угрозы шесть российских портов в Черном море. Об этом сообщает украинское издание «Экономическая правда» со ссылкой на учреждение «Госгидрография».

«Речь идет об акватории внутреннего и внешнего рейдов портов Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи и Тамань», — говорится в публикации.

Уточняется, предупреждение было объявлено с 4 августа.

В ночь с 4 на 5 августа российский танкер «Сиг» получил повреждение, стоя на рейде в Керченском проливе. Пробоина образовалась в области машинного отделения. В Федеральном агентстве морского и речного транспорта заявили, что танкер был атакован, предположительно, морским беспилотником.

Получив повреждение, судно осталось на плаву, на его борту никто не пострадал. Предотвратить затопление танкера помогли оперативные действия двух судов Морспасслужбы.

В МИД России осудили атаку на российское гражданское судно, назвав ее терактом, и пообещали ответ.

Офис генсека ООН призвал, в свою очередь, стороны конфликта воздержаться от дальнейшей эскалации после атаки на российский танкер в Керченском проливе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Керченском проливе ограничено движение судов и летательных аппаратов.

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