Лидеров НАТО вполне устраивает то, что они воюют с РФ руками Украины, не допуская ее при этом в альянс.

Президент США Джо Байден в ходе прошедшего саммита НАТО в Вильнюсе подверг главу киевского режима Владимира Зеленского публичному унижению за то, что тот осмелился повысить голос на своих «хозяев» и выразить недовольство решением не приглашать Украину в альянс. Об этом пишет обозреватель American Thinker Александер Марковски. Перевод статьи опубликовало EADaily.

По словам автора, во время переговоров с Зеленским Байден пошутил: «Плохие новости для вас, господин Зеленский. Мы никуда не денемся, вы застряли с нами».

Тем самым, по мнению Марковски, президент США буквально сказал: «Вы, глупцы, будете сражаться до тех пор, пока мы поставляем вам оружие, а вы поставляете пушечное мясо, в зависимости от того, что раньше кончится».

По мнению аналитика, лидеров НАТО вполне устраивает то, что они воюют с Россией руками Украины, не допуская ее при этом в альянс.

Прежде газета The New York Times (NYT) сообщила, что Зеленский признался в давлении на него со стороны Запада с тем, чтобы он согласился пойти на мирные переговоры с Россией. В публикации отмечается, что главная задача киевского режима сейчас — сохранить поддержку стран Запада, так как контрнаступление украинской армии не привело к ожидаемым результатам, поэтому Киев нуждается в новых союзниках для продолжения боевых действий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо завил о падении уровня поддержки Украины в США.