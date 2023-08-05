Французский политик Филиппо сообщил, что в США упал уровень поддержки Украины
Фото: www.globallookpress.com / Boris Roessler
Все меньше людей в Штатах доверяют Зеленскому и его шайке. В принципе это очевидно, говорят политологи.
Лидер партии «Патриоты» во Франции Флориан Филиппо вышел с интересным, а главное правдивым заявлением в своем Twitter. Он рассказал о том, что в США упал уровень поддержки Украины.
В своем личном блоге политик сослался на опрос общественного мнения, который проводил американский телеканал CNN. По данным СМИ уже 55%жителей Штатов выступают против того, чтобы продолжать оказывать любую дополнительную помощь Украине и ее президенту Владимиру Зеленскому.
«Теперь большинство. США собираются избавиться от своей марионетки?» — написал политик.
Ранее 5-tv.ru писал, что в США растет недовольство поведением Зеленского. Все больше сотрудников администрации президента США Джо Байдена и простых американцев становятся недовольны продолжающейся поддержкой Украины из-за поведения ее лидера.
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