Все меньше людей в Штатах доверяют Зеленскому и его шайке. В принципе это очевидно, говорят политологи.

Лидер партии «Патриоты» во Франции Флориан Филиппо вышел с интересным, а главное правдивым заявлением в своем Twitter. Он рассказал о том, что в США упал уровень поддержки Украины.

В своем личном блоге политик сослался на опрос общественного мнения, который проводил американский телеканал CNN. По данным СМИ уже 55%жителей Штатов выступают против того, чтобы продолжать оказывать любую дополнительную помощь Украине и ее президенту Владимиру Зеленскому.

«Теперь большинство. США собираются избавиться от своей марионетки?» — написал политик.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США растет недовольство поведением Зеленского. Все больше сотрудников администрации президента США Джо Байдена и простых американцев становятся недовольны продолжающейся поддержкой Украины из-за поведения ее лидера.