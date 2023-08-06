В Грузии число погибших при сходе оползня выросло до 17 человек, среди них россиянка

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Алексей Панков
Алексей Панков 24 0

В Грузии число погибших при сходе оползня выросло до 17 человек

В Грузии число погибших при сходе оползня выросло до 17 человек, среди них россиянка

Фото: www.globallookpress.com / Gianni Schicchi

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Тело девушки опознала ее близкая подруга.

К настоящему времени количество погибших при сходе оползня в Грузии выросло до 17 человек, сообщили в МВД страны. Спасательная операция в зоне стихийного бедствия все еще продолжается.

Также известно, что среди жертв опасного природного явления есть гражданка России по имени Ксения. Как сообщили в секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии, тело россиянки опознала ее близкая подруга. Диппредставительство выразило соболезнования родным и близким девушки.

Оползень сошел 3 августа неподалеку от гостиницы «Сансет Шови». По данным СМИ, объем грязевой массы превысил пять миллионов кубических метров. Неконтролируемая стихия сносила на своем пути коттеджи, в которых отдыхали туристы.

7 августа объявлено в Грузии днем траура.

Их судьба неизвестна: люди оказались под завалами гостиницы в Грузии

Ранее 5-tv.ru сообщал, что происходит в зоне схода оползня в Грузии. Из опасной территории эвакуировали более 200 человек.

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