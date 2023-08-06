«К летальному исходу»: назван главный признак поражения легких из-за вейпов

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Полина Долгова
Полина Долгова 65 0

Врач Уланкина: одышка — один из первых признаков поражения легких

«К летальному исходу»: назван главный признак поражения легких из-за вейпов

Фото: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov

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Как именно никотин провоцирует воспаление в организме?

Вейпы, которые изначально преподносили в рекламе как альтернативу сигаретам, оказались вредны из-за высокого содержания токсичных веществ, предупредила RT врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

По словам эксперта, фенолы раздражают слизистые оболочки рта и носа. Формальдегид может привести к раку, а глицерин негативно влияет на нервную и сердечно-сосудистую системы, акролеин относят к особо токсичным веществам, которое в целом плохо влияет на здоровье.

Заболевание, возникающее из-за курения электронных сигарет и вейпов, называется EVALI и подразумевает поражение легких.

Оно провоцируется из-за вдыхания добавляемых в жидкость для курения веществ. Легкие воспринимают вещества как инородные и выдают иммунный ответ, что провоцирует воспаление, аллергию и опасное скопление жидкости в дыхательных путях.

Понять, что с организмом происходит что-то не так можно по часто возникающей одышке. Такое может произойти даже во время обычных ежедневных физических нагрузок. Например, подъема по лестнице или же быстрый шаг.

Признаками воспаления становятся: кашель, боль в груди, лихорадка, усталость, тошнота, рвота и диарея.

Врач утверждает, что самое опасное в этой болезни — это развитие тяжелых осложнений вплоть до острой дыхательной недостаточности, которая может привести к летальному исходу.

Из-за электронных сигарет повышается артериальное давление, повреждаются сосуды и увеличивается риск развития инфаркта миокарда и инсульта.

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Токсин в парах от вейпа можно стать причиной облитерирующего бронхиолита. Это воспаление легких, которое лечится гормональными препаратами, а порой и не обходится без пересадки органа.

Ранее 5-tv.ru писал, о какой страшной болезни говорит одышка без нагрузок.

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