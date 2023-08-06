Собянин сообщил об уничтожении беспилотника силами ПВО на подлете к Москве
Попытка прорыва была осуществлена в районе 11 утра.
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении беспилотника на подлете к столице. Попытка прорыва была осуществлена в районе 11 часов утра.
«На подлете силами ПВО был уничтожен. Военные — молодцы», — написал столичный градоначальник.
В Кремле ранее реагировали на атаки БПЛА по «Москва-Сити». Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, власти делают все необходимое для недопущения каких-либо последствий попыток подобных вражеских атак.
В МИД РФ подобные попытки ударов по мирным гражданам характеризуют не иначе как террористические акты.
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