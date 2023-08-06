МО РФ: средствами ПВО на территории Подольского района уничтожен дрон ВСУ

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 55 0

Дрон был сбит на подлете к Москве.

МО РФ: средствами ПВО на территории Подольского района уничтожен дрон ВСУ

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

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Российские военные пресекли попытку киевского режима осуществить террористическую атаку при помощи беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Дрон ВСУ был сбит средствами ПВО 6 августа в 11:27 в Подольском районе. По данным Минобороны, атака киевского режима была направлена на объекты в Московской области.

«В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет», — сообщили в ведомстве.

Ранее о пресечении попытки удара беспилотником сообщал мэр Москвы Сергей Собянин.

В Кремле ранее реагировали на атаки БПЛА по «Москва-Сити». Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, власти делают все необходимое для недопущения каких-либо последствий попыток подобных вражеских атак.

В МИД РФ подобные попытки ударов по мирным гражданам характеризуют не иначе как террористические акты.

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