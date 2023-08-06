Умер бывший голкипер ЦСКА Вениамин Мандрыкин

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 24 0

Последние десять лет спортсмен был прикован к инвалидной коляске.

Умер бывший голкипер ЦСКА Вениамин Мандрыкин

Фото: Саверкин Александр / ТАСС

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Бывший вратарь футбольного клуба ЦСКА и сборной России Вениамин Мандрыкин скончался в возрасте 41 года. Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях.

Спортсмен представлял множество команд. За свою карьеру Мандрыкин трижды становился чемпионом России. В 2005 году Мандрыкин стал победителем Кубка УЕФА.

«Мы выражаем соболезнования всем родным и близким. Покойся с миром, Веня!» — написали представители ЦСКА в соцсетях.

В 2010 году спортсмен попал в аварию, после которой оказался прикован к инвалидной коляске. 30 августа ему исполнилось бы 42 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что хоккеист молодежного клуба «Кузбасс» Евгений Хвалько скончался в возрасте 17 лет после укуса клеща.

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