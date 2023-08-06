В Москве водитель сбил ребенка и скрылся с места аварии
Малыш скончался от полученных травм, не приходя в сознание.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко ; 5-tv.ru
В Москве водитель иномарки сбил ребенка и скрылся с места аварии. По информации источника 5-tv.ru, за рулем сидел молодой человек. Он сбил несовершеннолетнего, двигаясь по улице Лавочкина на большой скорости. После случившегося попытался поднять ребенка, но потом сел в авто и уехал. В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры с места происшествия.
Пострадавшего экстренно госпитализировали. Несмотря на усилия врачей, малыш скончался от полученных травм, не приходя в сознание.
По предварительным данным, ребенок перебегал дорогу на красный свет. Водителя иномарки разыскивают.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в центре Москвы произошло ДТП со стрельбой.
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