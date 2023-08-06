Зеленский подтвердил получение от Франции ракет большой дальности SCALP

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 33 0

Аналог британских Storm Shadow Киеву лично пообещал передать французский лидер Эммануэль Макрон.

Зеленский подтвердил получение от Франции ракет большой дальности SCALP

Фото: Reuters / ABACA

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Украина получила от Франции дальнобойные ракеты SCALP. Соответствующее видео опубликовал в своем Telegram-канале глава киевского режима Владимир Зеленский.

В День Воздушных сил Украины Зеленскому представили доклад о работе и возможностях комплексов ПВО Patriot и IRIS-T, а также показали штурмовик Су-25, бомбардировщик Су-24М, истребители Су-27 и МиГ-29. На одном из кадров видно, как президент Украины расписывается на ракете SCALP.

Перед началом саммита НАТО в Вильнюсе 11 июля президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении поставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия в рамках поддержки контрнаступления украинских войск.

В тот же день источник в военных кругах Франции сообщил, что речь идет о ракетах SCALP, причем «значительное» их число уже было передано Киеву. Предполагалось, что дальнобойные ракеты будут интегрированы с военными самолетами.

Известно, что SCALP — это французский аналог британских ракет Storm Shadow, которые Лондон ранее начал поставлять Киеву. По сути, SCALP и Storm Shadow — это одна ракета, разработанная в 1990-х компаниями Matra и British Aerospace. Позднее они объединились в компанию MBDA, которая выпускала ракеты в двух вариантах: Scalp для Франции и Storm Shadow для Великобритании.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поставки Storm Shadow Киеву оказались под угрозой из-за забастовки работников на складе британского Минобороны в Шотландии.

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